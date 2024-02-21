ЗСУ прокоментували інформацію про взяття в полон сотні українських військових під Авдіївкою

Росія продовжує агресію в інформаційному полі, використовуючи «банальні фейки, які поширюють авторитетні світові ЗМІ»

У ЗСУ прокоментували статтю американського видання New York Times стосовно того, що під час відступу українських військ із Авдіївки в полон до росіян нібито потрапили до тисячі українських військових. Українська сторона називає цю інформацією «повною брехнею».

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Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарях ВВС-Україна та hromadske.

За його словами, дані про полонених ще верифікують, але точно не йдеться про сотні військових, як пише NYT. В етері телемаратону Лиховій також заявив, що журналісти іноземного видання розповсюдили російський наратив.

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«Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж», – наголосив він.

Лиховій зауважує, що Росія продовжує свою агресію в інформаційному полі, використовуючи «банальні фейки, які поширюють авторитетні світові ЗМІ».

«Наразі ми оперуємо поняттям «деяка кількість не вийшла на зв’язок». Адже з часом окремі військовослужбовці, які спершу вважалися зниклими, виходять на зв’язок на нашій стороні; вони у шпиталях або приєднуються до своїх підрозділів», – пояснив Лиховій.

Також речник уточнив, що в Авдіївці у полон до українських військ потрапили й росіяни.

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Нагадаємо, у своєму матеріалі New York Times відступ українських військ з Авдіївки назвало «хаотичним» і заявило, що втрата міста «завдасть удару по вже ослабленому моральному духу». Там також послалися на неназваних двох солдатів, які й вказали діапазон від 850 до 1000 солдатів, що потрапили в полон або зникли безвісти.