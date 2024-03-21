Американці загралися у політику. І це погано для України

«Україна у цій передвиборчій риториці – лише привід для взаємних звинувачень республіканців і демократів»

Американці загралися. Дуже.

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Їх внутрішньополітична боротьба абсолютно виключила раціоналізм. Тільки вибори, тільки хардкор.

Україна у цій передвиборчій риториці – лише привід для взаємних звинувачень республіканців і демократів. Звідси – геополітична імпотенція, яка прослідковується з кінця минулого року.

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Бажання перемоги на виборах витіснило довготривале позиціонування бути справедливим світовим поліцейським. Цинізм представника республіканців – сенатора Грема, який замість новин про передачу зброї, привіз повідомлення про необхідність мобілізовувати українців 25-ти років і молодше, вражає цинізмом.

Але не менш цинічними є заяви радника президента Байдена – Джейка Саллівана. Про те, що Україна вже перемогла. А зброя де?

Салліван – то давно окрема історія про людину, яка, власне, розписалася вчора у власній повній неспроможності. Бо саме від його позиції залежала підтримка України що у 2021-му, що у 2022-му, що у 2023-му роках. Все те, на що він дув, як на холодну воду, намагаючись «не дати привід для ескалації».

Дуже шкода, що нічна атака російської авіації не застала Саллівана у Києві. Бо після ритуальних танців з неоднозначними натяками, він спокійно відбув до Вашингтона.

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А вже вранці посол США Брінк написала пост, що «Україна потребує більше допомоги». Що, серйозно? А до цього у США про це не знали? Чи зараз не знають? Чи солодкі слова Саллівана – це все, на що вони здатні, аби в принципі на цьому етапі нічого не робити?

Наполягаю: у США (у діючої адміністрації) всі ці останні місяці було достатньо механізмів, аби зброя в Україну йшла у потрібних обʼємах і вчасно. Але, повторюсь, гра у вибори виявилася важливішою.

P.S. Нам своє робити.