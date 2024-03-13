Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн
Після ухвалення оновлений регламент дозволить Євросоюзу краще протидіяти ситуаціям, коли безвізовим режимом зловживають
фото з відкритих джерел

Проєкт регламенту посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, до яких входить й Україна

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили проєкт регламенту, який посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, серед яких і Україна. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Після ухвалення оновлений регламент дозволить Євросоюзу краще протидіяти ситуаціям, коли безвізовим режимом зловживають або він працює проти інтересів ЄС.

Відповідно до оновленого механізму, ЄС матиме такі нові підстави для призупинення безвізового режиму:

  • невідповідність третьої країни візовій політиці Євросоюзу, якщо це може призвести до напливу людей до ЄС (наприклад через географічну близькість);
  • існування в третій країні схеми надання громадянства в обмін на інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною;
  • гібридні загрози та недоліки в законодавстві або процедурах, пов'язаних із безпекою документів.

Посли ЄС також вирішили передбачити можливість призупинення безвізового режиму в разі «значного й  різкого погіршення зовнішніх відносин» із третьою країною, зокрема якщо це стосується прав людини та основоположних свобод.

У проєкті регламенту також визначені порогові показники для запуску механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами – наприклад, якщо кількість випадків відмови у в'їзді чи перевищення терміну перебування становить 30%.

Далі регламент буде узгоджуватись на переговорах між Радою ЄС і Європейським парламентом і після схвалення обома інституціями набуде чинності.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. Він передбачає п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції, п’ята причина – відкат у проведенні реформ.

Раніше Європейська комісія запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою, однак вирішила внести у неї зміни в частині перевезень з України.

До слова, президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії.

Читайте також: «Економічний безвіз». Що треба встигнути? 
Теги: Європейський союз безвізовий режим Україна посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном
Угорщина викликала посла США після заяви Байдена про зустріч Орбана і Трампа
Вчора, 22:15
Пакет на $400 млн можуть оголосити вже сьогодні
США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ
Вчора, 17:50
Конеченков зазначив, що вирішення проблеми боргів – це запорука розвитку галузі енергетики і зеленої енергетики зокрема
Вся галузь енергетики потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи – інвестори
7 березня, 16:35
Омельченко: Для посилення економіки України правила українського енергоринку треба прирівняти до європейських
Україні потрібно продовжити лібералізацію енергетичних ринків та вирішити фінансові проблеми сектору – Омельченко
6 березня, 15:42
Браконьєрам загрожує від 17 000 до 51 000 гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років
«Рекордний улов» на 730 тис. гривень. На Київщині затримано рибалок-браконьєрів
4 березня, 16:46
За напад на Україну Путін винуватий більше за всіх
Хто винний у війні? Українці досі сперечаються
22 лютого, 21:20
План на 2025 рік, який уже «нарізало» Міноборони РФ – 4 млн снарядів калібру 152-мм та 1,6 млн снарядів калібру 122-мм
Росія зміцнює свій військовий потенціал. Наскільки вдало?
21 лютого, 12:20
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
16 лютого, 05:20
Експерт прогнозує подорожчання в найближчі 2-3 тижні
Експерт прогнозує подорожчання автомобільного пального: з чим це пов’язано
15 лютого, 15:12

Політика

ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн
ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн
Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним
Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним
Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з РФ
Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з РФ
Володіє найбільшим у світі запасом боєголовок. Скільки ядерної зброї має Росія
Володіє найбільшим у світі запасом боєголовок. Скільки ядерної зброї має Росія
Американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти
Американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти
Війна Путіна проти України. Китай зробив Франції пропозицію
Війна Путіна проти України. Китай зробив Франції пропозицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
11K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
4179
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
3293
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
2852
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2368
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua