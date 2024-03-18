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Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ
Голова Комітету збройних сил Сенату США закликав затвердити додаткове фінансування для України
фото: Reuters

Сенатор Рід вважає, що з додатковою допомогою від США Збройні сили України зможуть перейти в наступ

Додаткове американське фінансування українських військ не забезпечить кардинальний прорив на полі бою, однак дасть змогу поступово відтісняти росіян. Таку думку висловив голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід, спілкуючись із журналістами, передає «Голос Америки».

За словами сенатора, якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо «решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально».

Також Рід припустив, що з додатковою допомогою від США Збройні сили України зможуть перейти в наступ наступного року.

«Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом. Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин», – сказав голова Комітету збройних сил Сенату США.

Рід також закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

«Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу», – додав законодавець.

До того ж, Джейк Рід припустив, що росіяни зараз можуть здійснювати тиск на українців і перейшли до «більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування».

Зазначимо, Сенат США затвердив законопроєкт, що передбачає додаткове фінансування для України обсягом $60 млрд, однак Палата представників США ще не винесла цей законопроєкт на голосування.

Нагадаємо, президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

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Теги: США фінансування Сенат США законопроєкт

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