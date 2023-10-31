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Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
За словами Джона Кірбі, законопроєкт республіканців не відповідає потребам у національній безпеці
фото: Reuters

Джон Кірбі зазначив, що законопроєкт республіканців у Палаті представників викликає занепокоєння

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні. Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. 

Джон Кірбі ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за цей бюджетний законопроєкт.

«Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці. Президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки», – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд, відокремивши допомогу Ізраїлю від допомоги Україні.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. 

Теги: США президент

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