Новий спікер палати представників США може стати загрозою для України – Hill

Майк Джонсон відомий своєю скептичною позицією щодо виділення нових коштів Україні





Новоспечений спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відомий своєю скептичною позицією щодо виділення нових коштів на потреби України, хоча у перші місяці повномасштабної війни був одним із найзатятіших прихильників надання такої допомоги. Про це повідомило видання Hill.

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Як зазначає видання, що висвітлює події на Капітолійському пагорбі, у квітні 2022 року конгресмен вирізнявся жорсткою навіть за мірками своїх колег риторикою на адресу РФ. У той період він неодноразово закликав запроваджувати санкції проти Росії, а також голосував за ухвалення Закону про ленд-ліз, який передбачав передачу Україні зброї та іншої допомоги за спрощеною процедурою.

Водночас, як звертає увагу газета, останнім часом Джонсон «зайняв скептичну позицію щодо необхідності надання нової допомоги Україні». Зокрема, він проголосував проти ухвалення в палаті двох різних законопроектів про асигнування –2022 року та поточного місяця.

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«Американські платники податків минулого року направили Україні допомогу на суму понад 100 мільярдів доларів. Вони заслуговують знати, чи є український уряд повністю відвертим і прозорим щодо використання такої величезної суми за рахунок ресурсів платників податків (США)», – написав республіканець у своєму лютневому посту в соцмережі.

У той же час серед конгресменів новий спікер отримав популярність рішучого прихильника надання військової допомоги Ізраїлю. Його позиція з цього питання, як уточнює видання, з часом не зазнала змін – чого не можна сказати про його погляди на українську проблематику.

У своєму дописі на X у четвер Джонсон, схоже, сказав, що нещодавня промова Байдена в Овальному кабінеті «лише підтверджує нагальну потребу для США діяти на підтримку нашого великого союзника Ізраїлю, коли вони борються проти терористів ХАМАС».

Як пише видання Hill, Майк Джонсон є також давнім союзником нафтової промисловості та, мабуть, буде найбільш голосливим скептиком наукового консенсусу щодо зміни клімату, серед тих, хто коли-небудь займати пост спікера.

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Згідно з даними OpenSecrets.org, особи та громадські організації, пов’язані з нафтогазовою промисловістю, пожертвували Джонсону $23 800 під час передвиборної кампанії 2023-2024 років. У циклі 2021-2022 років сектор пожертвував $84 350 .

До слова, новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не проти погоджувати надання Україні допомоги, проте буде робити це «за певних умов». Про це повідомляє NBC News.

За даними видання Bloomberg, раніше Джонсон вже заявив, що він «відкритий до переговорів на прохання Джо Байдена про виділення додаткових коштів для надання допомоги Україні у її контрнаступі проти РФ». При цьому до моменту свого обрання на посаду Джонсон був відомий, як один зі скептиків щодо надання Україні допомоги – рейтинг схвалення законів щодо України в нього був найнижчий серед усіх кандидатів на посаду спікера.

Нагадаємо, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу. Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування результатів виборів 2020 року в чотирьох штатах.