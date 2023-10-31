Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс

США готові дати кошти на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь»

Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте уже зараз навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії, через умови надання цієї підтримки, пише видання The Hill.

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Документ передбачає виділення $4 млрд на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь», йдеться у публікації.

Втім, для того, аби допомогти Ізраїлю, США доведеться скорочувати витрати. Зокрема, реалізація цієї ініціативи передбачає скорочення фінансування в рамках закону про зниження інфляції, а отже торкнеться коштів, включених до радикального законопроекту демократів про податки, охорону здоров'я та клімат, прийнятий минулого року, пише газета. Голова Сенату із закордонних справ Бен Кардін назвав скорочення фінансування «лише початком» і «отруйною пігулкою».

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Демократка єврейського походження, член Палати представників Конгресу США від 20-го виборчого округу штату Флорида Деббі Вассерман Шульц прямо звинуватила новообраного спікера Палати представників Майка Джонсона у «політичних іграх».

«Підтримка захисту Ізраїлю не повинна супроводжуватися умовами, будь то скорочення іноземного військового фінансування на 30% або компенсація допомоги в момент надзвичайної потреби», – сказала Вассерман Шульц. «Я глибоко стурбована тим, що спікер Джонсон грає в політичні ігри з екстреним фінансуванням Ізраїлю, чого наша нація ніколи не робила під час кризи».

«Коли у вашого сусіда горить будинок, ви не торгуєтеся про ціну садового шланга», – додала вона. «Політичні ігри спікера Джонсона є образливими для всіх проізраїльських американців, і я сподіваюся, що він негайно змінить курс».

Крім того, законопроект про допомогу Ізраїлю не відповідає стратегії Білого дому щодо об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті. Все це може ускладнити його проходження, вважає The Hill. Комітет палати представників із регламенту розгляне законопроект у середу.

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Члени обох партій і палат підкреслили важливість підтримки Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС. The Hill нагадує, що минулого тижня палата представників переважною більшістю схвалила резолюцію, яка підтримує Ізраїль і засуджує палестинський радикальний рух ХАМАС, яка стала першим законодавчим актом, ухваленим після обрання Майка Джонсона спікером.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд. Про це повідомляє Politico. За даними видання, така пропозиція зіштовхнеться з труднощами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет.

До слова, минулого тижня Палата переважною більшістю схвалила резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАС, що стало першим законодавчим актом, прийнятим після обрання Джонсона спікером.

Минулого тижня Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Також стало відомо, що Ізраїль розгортає першу у світі ізраїльську лазерну систему протиракетної оборони (ПРО) «Залізний промінь» (Iron Beam) на півдні для перехоплення ракет та безпілотників. Про це повідомляє Telegram-канал «Голос Ізраїлю» з посиланням на Міноборони країни.

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Ізраїльський військовий концерн Rafael уперше продемонстрував систему на виставці в Сінгапурі 11 лютого 2014 року. «Залізний промінь» призначений для знищення ракет малої дальності, артилерії та мінометів. Крім того, ця ППО також може перехоплювати безпілотники.