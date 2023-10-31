Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс
Ізраїль може отримати фінансову допомогу від США
фото із відкритих джерел

США готові дати кошти на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь» 

Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте уже зараз навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії, через умови надання цієї підтримки, пише видання The Hill.

Документ передбачає виділення $4 млрд на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь», йдеться у публікації.

Втім, для того, аби допомогти Ізраїлю, США доведеться скорочувати витрати. Зокрема, реалізація цієї ініціативи передбачає скорочення фінансування в рамках закону про зниження інфляції, а отже торкнеться коштів, включених до радикального законопроекту демократів про податки, охорону здоров'я та клімат, прийнятий минулого року, пише газета. Голова Сенату із закордонних справ Бен Кардін назвав скорочення фінансування «лише початком» і «отруйною пігулкою».

Демократка єврейського походження, член Палати представників Конгресу США від 20-го виборчого округу штату Флорида  Деббі Вассерман Шульц прямо звинуватила новообраного спікера Палати представників Майка Джонсона у «політичних іграх». 

«Підтримка захисту Ізраїлю не повинна супроводжуватися умовами, будь то скорочення іноземного військового фінансування на 30% або компенсація допомоги в момент надзвичайної потреби», – сказала Вассерман Шульц. «Я глибоко стурбована тим, що спікер Джонсон грає в політичні ігри з екстреним фінансуванням Ізраїлю, чого наша нація ніколи не робила під час кризи».

«Коли у вашого сусіда горить будинок, ви не торгуєтеся про ціну садового шланга», – додала вона. «Політичні ігри спікера Джонсона є образливими для всіх проізраїльських американців, і я сподіваюся, що він негайно змінить курс».

Крім того, законопроект про допомогу Ізраїлю не відповідає стратегії Білого дому щодо об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті. Все це може ускладнити його проходження, вважає The Hill. Комітет палати представників із регламенту розгляне законопроект у середу. 

Члени обох партій і палат підкреслили важливість підтримки Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС.  The Hill нагадує, що минулого тижня палата представників переважною більшістю схвалила резолюцію, яка підтримує Ізраїль і засуджує палестинський радикальний рух ХАМАС, яка стала першим законодавчим актом, ухваленим після обрання Майка Джонсона спікером.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд. Про це повідомляє Politico. За даними видання, така пропозиція зіштовхнеться з труднощами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет.

До слова, минулого тижня Палата переважною більшістю схвалила резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАС, що стало першим законодавчим актом, прийнятим після обрання Джонсона спікером.

Минулого тижня  Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Також стало відомо, що Ізраїль розгортає першу у світі ізраїльську лазерну систему протиракетної оборони (ПРО) «Залізний промінь» (Iron Beam) на півдні для перехоплення ракет та безпілотників. Про це повідомляє Telegram-канал «Голос Ізраїлю» з посиланням на Міноборони країни.

Ізраїльський військовий концерн Rafael уперше продемонстрував систему на виставці в Сінгапурі 11 лютого 2014 року. «Залізний промінь» призначений для знищення ракет малої дальності, артилерії та мінометів. Крім того, ця ППО також може перехоплювати безпілотники.

Читайте також: Новий спікер палати представників США може стати загрозою для України – Hill
Теги: податки клімат Ізраїль фінансування будинок ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройне крило ХАМАС заявило про початок операції «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю
Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?
7 жовтня, 09:50
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
8 жовтня, 11:44
Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені з Сектора Газа
Війна в Ізраїлі може підвищити попит на золото та інші безпечні активи
8 жовтня, 15:20
Президент Польщі Анджей Дуда
Дуда пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії
8 жовтня, 15:54
Речник Білого дому Джон Кірбі
Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль
10 жовтня, 04:13
Вибухи в Одесі, Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: головне за ніч
Вибухи в Одесі, Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: головне за ніч
10 жовтня, 07:20
Російський диктатор Володимир Путін
ХАМАС позитивно оцінило позицію Путіна в контексті війни з Ізраілем
14 жовтня, 06:43
Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
15 жовтня, 09:50
Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)
Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)
10 жовтня, 15:17

Політика

Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс
Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
Пентагон оголосив про створення нової ядерної бомби
Пентагон оголосив про створення нової ядерної бомби
Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина
Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина
Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні
Літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні
Радбез ООН збирає засідання заради України
Радбез ООН збирає засідання заради України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
15K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
13K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
8306
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
7973
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
6842
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту