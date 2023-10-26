Новий спікер Палати представників США заявив, що погодить допомогу Україні «за певних умов»

Палата представників працює над цим питанням, однак, у них «будуть певні умови»

Новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон висловив готовність до переговорів щодо надання допомоги Україні, але підкреслив, що ця підтримка буде обумовлена певними умовами. Про це повідомляє NBC.

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Джонсон зазначив, що Палата представників працює над цим питанням, однак, у них «будуть певні умови».

«Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно», – сказав він.

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Водночас Bloomberg пише, що незважаючи на колишній скептицизм Джонсона на рахунок допомоги Україні, наразі він «відкритий до переговорів».

Як повідомлялося, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу.

Також президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників та закликав його і Конгрес «швидко діяти» та прийняти пакет на допомогу.

Нагадаємо, США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України. Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.