Допомога Україні: Байден і новий спікер Палати представників провели розмову

Байден закликав республіканських законодавців швидко реагувати на їхні надзвичайні запити про додаткову іноземну допомогу

Президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування. Про це пише видання Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією журналістів, Байден закликав республіканських законодавців швидко реагувати на їхні надзвичайні запити про додаткову іноземну допомогу та витрати на відновлення після стихійних лих.

Повідомляється, що Байден і Джонсон мали коротку розмову, поки спікер перебував у Білому домі. До цієї зустрічі також приєднався лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. Спікер Палати представників заявив, що відкритий для додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також для продовження ухвалення резолюції, яка збереже відкритість уряду. З іншого боку, він пообіцяв домогтися істотного скорочення витрат і зіткнувся з опором серед консервативних законодавців його фракції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники адміністрації наголосили, що їхні запити стосуються «невідкладних потреб».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.

До слова, члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що в найближчі тижні буде схвалений комплексний пакет допомоги для України, який передбачає значну підтримку.