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США досі не розуміють рішення Путіна щодо ядерного договору

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США досі не розуміють рішення Путіна щодо ядерного договору
Заступниця голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд
фото: Reuters

Кремлівський диктатор не вийшов із договору, а саме призупинив його – США намагаються зрозуміти, який сенс це має на практиці

Сполучені Штати Америки досі не розуміють, що саме означає рішення призупинення Росією участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це заявила заступниця голови Держдепартаменту Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

США продовжують з’ясовувати наслідки рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити участь Москви в договорі про ядерну зброю, який був підписаний спільно зі Штатами у 2010 році.

«Він (Путін – ред.) не вийшов з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, він «призупинив» його. Ми все ще намагаємося зрозуміти, що це означає на практиці. Та важливо розуміти, що Росія не виконувала договірні зобов’язання про інспекції принаймні останні два роки», – зауважила вона.

Представниця Держдепу зазначила, що інспекції не відбуваються з 2020 року – спершу через пандемію коронавірусу, а згодом через свідоме рішення Росії заблокувати доступ американських представників до своїх ядерних об’єктів.

«Тож по суті він (Путін – ред.) просто зробив заяву для росіян, бо мав щось зробити. Але якщо чесно, цей договір має принаймні таку ж вагу для Росії, оскільки зараз вони не здатні збільшувати свій ядерний арсенал», – підкреслила Нуланд.

Водночас вона наголосила, що США, зі свого боку, не мають ані бажання, ані зацікавленості підвищувати свій ядерний потенціал.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. Байден уже відреагував на заяву.

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