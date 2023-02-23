Путін не готовий застосувати ядерну зброю – Байден

Президент США не вважає, що призупинення Росією участі в договорі про ядерну зброю означає намір її використати

Президент РФ Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це повідомив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC.

Він упевнений, що ситуацію з призупиненням участі РФ у ДСНО вдасться вирішити.

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«Це велика помилка. Це не дуже відповідально. Не вважаю, що Путін мав намір використовувати ядерну зброю», – сказав Байден.

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Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору, а саме призупиняє», – сказав Путін.