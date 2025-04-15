Генсек НАТО приїхав в Одесу, Болгарія відмовилася продавати реактори Україні. Головне за 15 квітня

Марк Рютте сьогодні несподівано приїхав в Україну

Візит генсека НАТО в Україну, Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС, Сили оборони уразили пункт дислокації бригади окупантів, причетної до удару по Сумах. «Главком» склав добірку новин 15 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит генсека НАТО в Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні несподівано приїхав в Україну. Президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч, під час якої йшлося про безпеку України та всієї Європи.

Глава держави подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рютте був іще Прем’єр-міністром Нідерландів.

Крім того, під час зустрічі йшлося про різні формати співпраці між Україною та країнами – членами НАТО. Наша держава вдячна за продовження роботи формату «Рамштайн». За словами Президента, важливо зберегти його ефективність і широку залученість усіх партнерів.

Володимир Зеленський і Марк Рютте присвятили значну частину розмови відносинам зі США та зусиллям американської сторони в перемовинах із Росією.

Також Зеленський та Рютте відвідали поранених захисників у Одесі.

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС

Віце-прем'єр Болгарії і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що обладнання з АЕС «Белене» не буде продано Україні. Він заявив, що країна повинна розвивати атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію в усьому світі.

Тим часом міністр енергетики Болгарії Жечо Станков наголосив, що відмова продавати Україні реактори має бути затверджена рішенням болгарського парламенту.

«За це рішення – про відмову від продажу реакторів – має проголосувати парламент, оскільки зараз є його рішення про продаж реакторів», – сказав болгарський міністр.

За словами Атанас Зафіров, відповідне рішення підтримали всі партії, що входять до правлячої більшості. Також він повідомив про готовність цих партій закріпити своє рішення відповідною постановою парламенту.

Сили оборони уразили пункт дислокації бригади окупантів, причетної до удару по Сумах

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України атакували низку об’єктів в Курській області. Вони пов'язані з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

«Приватизував» церкву на Київщині. СБУ викрила настоятеля храму Московської церкви

Служба безпеки та Національна поліція викрили одного із кліриків Московської церкви в Україні на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

За даними правоохоронців, йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 кв. м в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.

За матеріалами справи, архімандрит спочатку «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму. Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду».

Головою правління «Суспільного» переобрано Миколу Чернотицького

Миколу Чернотицького було переобрано новим головою правління «Суспільного». Цю посаду він обійматиме наступні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради. Варто зазначити, що Чернотицький є чинним головою правління «Суспільного» з 2021 року.

За словами голови правління, головна мета роботи мовника – це збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.