Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву

Раніше парламент Болгарії ухвалив рішення про продаж Україні двох російських ядерних реакторів

Про відмову від продажу реакторів має проголосувати болгарський парламент

Відмова продавати Україні реактори має бути затверджена рішенням болгарського парламенту. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на міністра енергетики Болгарії Жечо Станкова.

«За це рішення – про відмову від продажу реакторів – має проголосувати парламент, оскільки зараз є його рішення про продаж реакторів», – сказав болгарський міністр.

Тим часом віце-прем’єр Атанас Зафіров заявив, що два атомних реактори з АЕС «Белене» є ключовим активом Болгарії, частиною її енергетичної безпеки та економічної незалежності, а рішення їх не продавати – стратегічним.

За словами Зафірова, відповідне рішення підтримали всі партії, що входять до правлячої більшості. Також він повідомив про готовність цих партій закріпити своє рішення відповідною постановою парламенту.

Нагадаємо, віце-прем'єр Болгарії і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що обладнання з АЕС «Белене» не буде продано Україні. Він заявив, що країна повинна розвивати атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію в усьому світі.

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів, спочатку призначених для недобудованої АЕС «Белене».

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.