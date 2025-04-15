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Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву
Раніше парламент Болгарії ухвалив рішення про продаж Україні двох російських ядерних реакторів
фото: Envato

Про відмову від продажу реакторів має проголосувати болгарський парламент

Відмова продавати Україні реактори має бути затверджена рішенням болгарського парламенту. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на міністра енергетики Болгарії Жечо Станкова.

«За це рішення – про відмову від продажу реакторів – має проголосувати парламент, оскільки зараз є його рішення про продаж реакторів», – сказав болгарський міністр.

Тим часом віце-прем’єр Атанас Зафіров заявив, що два атомних реактори з АЕС «Белене» є ключовим активом Болгарії, частиною її енергетичної безпеки та економічної незалежності, а рішення їх не продавати – стратегічним.

За словами Зафірова, відповідне рішення підтримали всі партії, що входять до правлячої більшості. Також він повідомив про готовність цих партій закріпити своє рішення відповідною постановою парламенту.

Нагадаємо, віце-прем'єр Болгарії і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що обладнання з АЕС «Белене» не буде продано Україні. Він заявив, що країна повинна розвивати атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію в усьому світі.

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів, спочатку призначених для недобудованої АЕС «Белене».

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Теги: Болгарія Хмельницька АЕС АЕС

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