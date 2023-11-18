США можуть не схвалити допомогу Україні протягом місяця

Конгрес США може відкласти допомогу Україні до середини грудня, або й на довше

Новий пакет допомоги Україні може бути ухвалено в середині грудня

Нову допомогу Україні від США можуть відкласти до середини грудня, а можливо і на довше. Про це пише Bloomberg.

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Конгрес може завершити переговори найближчим часом і ухвалити новий пакет допомоги Україні в середині грудня, майже через два місяці після запиту президента Джо Байдена про $61 млрд на підтримку України.

Зазначається, що сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакета допомоги в поєднанні з прикордонною політикою.

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«Ми повинні підштовхнути себе до переговорів протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя і боєприпаси», – заявив демократ Кріс Кунс, який має тісні зв'язки з Байденом.

Розбіжності між республіканцями загрожують перенести розгляд Конгресом останнього траншу боєприпасів і зброї на новий рік.

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол сказав, що немає жодного шансу, що допомога не буде схвалена, адже це занадто важливо.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.

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Раніше Пентагон закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні.

Як повідомлялося, палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада.