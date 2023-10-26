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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

У США знову стрілянина. Що могло б виправити ситуацію

glavcom.ua
За останніми даними, стрілець убив щонайменше 22 людини
фото з відкритих джерел

Один-два досвідчених стрільці з короткостволом звели б кількість жертв до мінімуму

У США озброєний чоловік відкрив вогонь по людях у США – загинули щонайменше 22 людини. Ще до людей 60 поранені, проте точна кількість постраждалих наразі невідома.

Як пише FOX news, стрільця вже затримали. Трагедія розігралася в американському місті Льюїстон (штат Мен). ЗМІ повідомляють, що стрілянину чоловік спочатку відкрив у барі, потім – у боулінгу.

Я поділяю думку, що якби в барі у пари людей була зброя і навички використання – жертв було б менше. Злочинця просто нейтралізували б у прямому сенсі або придушили б вогнем, змусили б залягти, забитися в кут.

Як людина, яка останні півтора року з бойовою зброєю проводжу багато часу... упевнений, що в цій ситуації один-два досвідчених стрільці з короткостволом звели б кількість жертв до мінімуму.

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Джерело
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Теги: США стрілянина зброя

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