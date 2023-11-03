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Пакети з допомогою для України будуть меншими. Білий дім зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пакети з допомогою для України будуть меншими. Білий дім зробив заяву
Жан-П’єр: «Ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час»
фото: Reuters

Адміністрація Байдена має близько $5 млрд із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи чергове оголошення військової допомоги для України, заявила, що США будуть виділяти менші пакети такої допомоги через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування. Про це йдеться в брифінгу Жан-П’єр.

Жан-П’єр нагадала, що останній пакет військової допомоги США складається з двох частин: $125 млн – у межах програми Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США) та $300 млн – з програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; замовлення зброї у виробників).

«Із сьогоднішнім оголошенням ми вичерпали решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України. І хоча ми маємо залишки за програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти нагальні потреби України на полі бою, ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час», – зазначила речниця Білого дому.

У зв’язку з цим Жан-П’єр закликала Конгрес якнайшвидше схвалити запропонований Білим домом пакет додаткового фінансування.

«Зараз, із наближенням чергової жорстокої зими, сповненої російських атак, дуже важливо, щоб Конгрес надіслав світові важливий сигнал про рішучість Америки і вжив заходів для ухвалення додаткового запиту президента про національну безпеку і показав Владіміру Путіну та решті світу, що США продовжують твердо стояти на боці України», – сказала посадовиця.

Адміністрація Байдена все ще має близько $5 млрд із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів (програма PDA).

Нагадаємо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом $106 млрд, що містить понад $61 млрд фінансування для України. 

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.

Раніше ми повідомляли, що позиція нового спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, яка полягає в обов'язковому поділі пакетів фінансування для України та Ізраїлю, а також об'єднанні питань України та зміцнення південних кордонів Штатів, може суттєво затримати надання американської допомоги Україні.

Читайте також: Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
Теги: США війна Україна

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