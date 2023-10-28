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США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби

Діана Гасюк
glavcom.ua
США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби
фото з відкритих джерел

Заступник міністра оборони з космічної політики відзначив, що це оголошення відображає зростаючі загрози з боку потенційних супротивників

Сполучені Штати Америки розробляють сучасну версію ядерної гравітаційної бомби B61-13. Про це повідомляє міноборони США.

Виробництво B61-13 здійснюється Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики.

«Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в «Огляді ядерної політики 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони з космічної політики, Джон Пламб, відзначив, що сьогоднішнє оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників.

«Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників», – зазначив він.

B61-13 буде доставлено за допомогою сучасних літаків, що посилить потужність стримування противників та забезпечить союзників та партнерів, надаючи президенту додаткові можливості щодо низки складних та великих військових об'єктів.

Вона замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах і матиме потужність, аналогічну B61-7, яка вища, ніж у B61-12.

Пламб підкреслив, що виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість ядерної зброї в американському ядерному арсеналі. Тепер Пентагон очікує на схвалення та фінансування з боку Конгресу США.

Теги: Міноборони фінансування Пентагон

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