Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Даний закон ухвалили, щоб запобігти «шатдауну

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Закон передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Продовжується фінансування роботи урядових програм та відомств, що займаються питаннями сільського господарства, енергетики, військового будівництва, транспорту та житла. Фінансування роботи інших відомств пропонують продовжити до 2 лютого 2024 року.

Нагадаємо, цього тижня тимчасовий законопроєкт про витрати, що запобігає зупиненню роботи уряду, підтримали дві палати Конгресу США.

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У документі, який розрахований приблизно на два місяці, не передбачено допомоги для України.

Очікується, що питання допомоги союзникам Конгрес розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).

Зазначимо, що даний закон ухвалили, щоб запобігти «шатдауну».

Що таке «шатдаун»?

Урядовий «шатдаун» – це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, «шатдаун» розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

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Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що «шатдаун» може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.