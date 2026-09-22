Головна Світ Політика
search button user button menu button

США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка
Журналісти, які входять до пулу Лаврова, отримали дозвіл на перебування у США лише на кілька днів
фото: росЗМІ

Журналістам пулу Лаврова дозволили перебувати в США лише під час роботи на Генасамблеї ООН

США видали журналістам російського пулу глави МЗС Росії Сергія Лаврова візи з обмеженнями на пересування територією країни. Вони можуть перебувати поблизу Нью-Йорка та їздити до штаб-квартири ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи фото американських віз з обмеженнями, пише «Главком».

Згідно з приміткою в документі, віза чинна з 22 до 26 вересня 2026 року та передбачає перебування журналістів у районі штаб-квартири ООН. У документі також зазначено обмеження на пересування в межах 25 миль від Columbus Circle у Нью-Йорку – це близько 40 км.

Знімок нібито американської візи з обмеженнями
Знімок нібито американської візи з обмеженнями
Фото: ТАСС

У візі окремо вказано, що вона призначена для поїздок до штаб-квартири ООН та назад. У графі щодо мети перебування зазначено MEDIA: TASS. Таким чином, журналісти ТАСС, які входять до пулу Лаврова, отримали дозвіл на перебування у США лише на кілька днів – на період проведення заходів Генеральної асамблеї ООН.

Подібні обмеження для російських журналістів уже застосовувалися Сполученими Штатами раніше. У 2023 році представники російських ЗМІ також повідомляли про обмеження пересування під час роботи на Генасамблеї ООН.

Цьогорічна віза прямо встановлює територіальне обмеження: журналісти не можуть вільно пересуватися Сполученими Штатами за межами визначеної зони. Водночас документ дозволяє їм працювати в районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий застосувати нові економічні важелі у вигляді «пекельних санкцій» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться. Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров росія США ООН візи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним
Трамп розповів про ставлення до Зеленського і несподівано похвалив українців
Трамп розповів про ставлення до Зеленського і несподівано похвалив українців
Зеленський із делегацією прибув на переговори з Трампом
Зеленський із делегацією прибув на переговори з Трампом
ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана
ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана
Сі Цзіньпін поставить Трампу ультиматум стосовно поставок зброї – Reuters
Сі Цзіньпін поставить Трампу ультиматум стосовно поставок зброї – Reuters
США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка
США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
202K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua