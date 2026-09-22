США обмежили пересування російських журналістів радіусом у 40 км від Нью-Йорка

Журналісти, які входять до пулу Лаврова, отримали дозвіл на перебування у США лише на кілька днів

Журналістам пулу Лаврова дозволили перебувати в США лише під час роботи на Генасамблеї ООН

США видали журналістам російського пулу глави МЗС Росії Сергія Лаврова візи з обмеженнями на пересування територією країни. Вони можуть перебувати поблизу Нью-Йорка та їздити до штаб-квартири ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи фото американських віз з обмеженнями, пише «Главком».

Згідно з приміткою в документі, віза чинна з 22 до 26 вересня 2026 року та передбачає перебування журналістів у районі штаб-квартири ООН. У документі також зазначено обмеження на пересування в межах 25 миль від Columbus Circle у Нью-Йорку – це близько 40 км.

Знімок нібито американської візи з обмеженнями Фото: ТАСС

У візі окремо вказано, що вона призначена для поїздок до штаб-квартири ООН та назад. У графі щодо мети перебування зазначено MEDIA: TASS. Таким чином, журналісти ТАСС, які входять до пулу Лаврова, отримали дозвіл на перебування у США лише на кілька днів – на період проведення заходів Генеральної асамблеї ООН.

Подібні обмеження для російських журналістів уже застосовувалися Сполученими Штатами раніше. У 2023 році представники російських ЗМІ також повідомляли про обмеження пересування під час роботи на Генасамблеї ООН.

Цьогорічна віза прямо встановлює територіальне обмеження: журналісти не можуть вільно пересуватися Сполученими Штатами за межами визначеної зони. Водночас документ дозволяє їм працювати в районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий застосувати нові економічні важелі у вигляді «пекельних санкцій» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться. Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.