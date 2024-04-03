США показали, як готуються до ймовірної війни з Китаєм (фото)
Штати формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності
Сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм, проводять військові навчання. Про це пише The Washington Post.
Як зазначається, Штати формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності.
Вони задумані як частина ширшої стратегії із синхронізації дій американських солдатів, моряків, морської піхоти і пілотів з арміями союзників і партнерів.
Зазначається, що увага Пентагону зосереджена на ділянці від Японії до Індонезії. Але Китай розглядає цю зону як свою сферу впливу.
Нагадаємо, президент США Джо Байден розмовляв телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова відбулася вперше після особистої зустрічі лідерів у Каліфорнії в листопаді минулого року. Президент США висловив занепокоєння з приводу поведінки Китаю в Південно-Китайському морі. Йдеться про нещодавню ситуацію, коли китайці обстріляли з водометів філіппінський суховантаж
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї.
Коментарі — 0