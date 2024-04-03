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США показали, як готуються до ймовірної війни з Китаєм (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США показали, як готуються до ймовірної війни з Китаєм (фото)
США проводять військові навчання
фото: washingtonpost.com

Штати формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності

Сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм, проводять військові навчання. Про це пише The Washington Post.

США показали, як готуються до ймовірної війни з Китаєм (фото) фото 1

Як зазначається,  Штати формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності.

Вони задумані як частина ширшої стратегії із синхронізації дій американських солдатів, моряків, морської піхоти і пілотів з арміями союзників і партнерів.

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Зазначається, що увага Пентагону зосереджена на ділянці від Японії до Індонезії. Але Китай розглядає цю зону як свою сферу впливу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розмовляв телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова відбулася вперше після особистої зустрічі лідерів у Каліфорнії в листопаді минулого року. Президент США висловив занепокоєння з приводу поведінки Китаю в Південно-Китайському морі. Йдеться про нещодавню ситуацію, коли китайці обстріляли з водометів філіппінський суховантаж

Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї.

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Теги: США Китай

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