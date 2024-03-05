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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд йде у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд йде у відставку
Нуланд повідомила, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника Держсекретаря
фото з відкритих джерел

Виконувати обов'язки заступника держсекретаря з питань управління буде Джон Басс

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку оприлюднив Держдеп.

«Вікторія Нуланд повідомила мені, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника Держсекретаря з політичних питань – ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу», – зазначив він.

Блінкен повідомив, що він та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.

За словами держсекретаря, посада, яку залишає посадовиця, завершує три з половиною десятиліття її «видатної державної служби» під керівництвом шести президентів та 10-ти державних секретарів.

«Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей», – додав Блінкен.

Блінкен зауважив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.

«Її зусилля були незамінними у протистоянні повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формуванні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічної поразки, а також у допомозі Україні наблизити той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах – демократично, економічно та у військовому плані», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес Сполучених Штатів проголосує за надання допомоги Україні.

До слова, у Кремлі істерика через візит до Києва заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд. Речник президента РФ Дмитро Пєсков традиційно звинуватив американців і згадав улюблену тезу російської пропаганди про «пиріжки на Майдані».

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Теги: Вікторія Нуланд США Ентоні Блінкен

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