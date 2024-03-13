Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї

Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки

Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї. Про це заявив представник розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) на слуханнях у Конгресі США 12 березня, передає «Голос Америки».

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«Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування. Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки», – наголосив провідний науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.

За даними американської розвідки, Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки.

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Гіперзвукова ракета DF-17 (на фото) названа американською розвідкою найбільш ефективною. Вона була прийнята на озброєння у 2020 році. Ракета здатна вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. Китай продовжує працювати над гіперзвуковими двигунами.

За озвученими на слуханнях у Конгресі даними, США активізують свою гіперзвукову програму, але не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками. Вважається, що існуючого арсеналу достатньо, щоб бути засобом стримування потенційного агресора.

Як повідомлялося, відділ штучного інтелекту (ШІ) міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу.

Нагадаємо, Китай планує збільшити свій військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юанів (або ж 231 млрд доларів), як вказано в проєкті бюджету, підготовленого перед початком Всекитайських зборів народних представників.

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