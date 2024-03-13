Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки

Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї. Про це заявив представник розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) на слуханнях у Конгресі США 12 березня, передає «Голос Америки».

«Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування. Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки», – наголосив провідний науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.

За даними американської розвідки, Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. 

Гіперзвукова ракета DF-17 (на фото) названа американською розвідкою найбільш ефективною. Вона була прийнята на озброєння у 2020 році. Ракета здатна вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. Китай продовжує працювати над гіперзвуковими двигунами. 

За озвученими на слуханнях у Конгресі даними, США активізують свою гіперзвукову програму, але не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками. Вважається, що існуючого арсеналу достатньо, щоб бути засобом стримування потенційного агресора.

Як повідомлялося, відділ штучного інтелекту (ШІ) міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу. 

Нагадаємо, Китай планує збільшити свій військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юанів (або ж 231 млрд доларів), як вказано в проєкті бюджету, підготовленого перед початком Всекитайських зборів народних представників.

Читайте також: Світовій економіці може загрожувати новий «китайський шок» – WSJ

Теги: США озброєння ракета Китай бюджет росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через два роки після початку вторгнення в Україну, країни Балтії починають думати, як будуть відбивати гіпотетичне вторгнення російських військ
«Вісь зла» – нова реальність або як Захід дав час Росії підготуватися
29 лютого, 19:20
Тисячі машин Porsche та Bentley конфіскували у США
Тисячі американців залишились без своїх Porsche та Bentley
15 лютого, 10:26
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
14 лютого, 06:30
Трамп сказав, що американці є «нацією в занепаді»
Трамп після смерті Навального звернувся до американців
19 лютого, 18:52
Данія надає Україні вже 15-й пакет військової допомоги
Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
22 лютого, 15:11
Сабі Сабев: Обіцянка ЄС минулого року, що він надасть Україні 1 млн. боєприпасів до березня цього року, була нереальною
Сабі Сабев: Європа повинна мати план на випадок, якщо американська допомога не надійде Україні інтерв’ю
27 лютого, 09:20
«Потрібно жорстко реагувати на дії РФ»: Зеленський назвав головну ціль Путіна
«Потрібно жорстко реагувати на дії РФ»: Зеленський назвав головну ціль Путіна
3 березня, 22:00
У Бердянську ліквідовано організаторку псевдовиборів Світлану Самойленко
Організовувала «російські вибори»: у Бердянську ліквідовано колаборантку
6 березня, 21:08
Стало відомо, коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії
Стало відомо, коли ЄС передасть Україні перші прибутки з заморожених активів Росії
Вчора, 01:20

Соціум

Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні
Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5739
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
4752
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3075
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2713
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua