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Держсекретар США Блінкен їде до Європи: на порядку денному – війна в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держсекретар США Блінкен їде до Європи: на порядку денному – війна в Україні
Блінкен вирушає з робочою поїздкою до Європи
фото з відкритих джерел

У Брюсселі Блінкен також має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня  відвідає з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті. Про це повідомляє «Голос Америки».

Блінкен розпочне своє турне з Парижа, де зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном. Темами розмов будуть підтримка України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАСу в Газі та забезпечення стабільності на Гаїті. 

Після цього держсекретар США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. У Брюсселі Блінкен також має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. 

На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі переговори з ЄС з питань торгівлі та поширення технологій. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що США та міжнародне співтовариство мають продовжувати надавати підтримку Україні, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це Кулеба сказав під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії».

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома,  колишня заступниця держекретаря США  Блінкена Вікторія Нуланд відвідувала Київ наприкінці січня. 

Теги: США Ентоні Блінкен війна

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