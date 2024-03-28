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The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні
Стара бронетехніка США потребує ремонту, але мільярда доларів повинно вистачити на оплату робіт
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Системи ППО, американська бронетехніка та артилерійські снаряди – те, чого зараз найбільше потребують ЗСУ

Артилерія, бронетехніка і ЗРК Patriot – те, що найбільше потрібно ЗСУ та може змінити хід війни проти країни-агресорки. Про це повідомляє The Telegraph.

Видання пише, що Україні, перш за все, потрібні артилерійські снаряди. Протягом перших 18 місяців війни США були основним постачальником артилерійських боєприпасів для українських систем. Загалом американці передали близько 2 млн снарядів. Половина надійшла прямо з американських складів, а іншу Америка купила у Південній Кореї.

У поєднанні зі снарядами з Європейського Союзу, а також окремою чеською ініціативою, термінові поставки снарядів зі Сполучених Штатів можуть дати Україні стійку артилерійську перевагу вперше за всю війну. Як тільки снаряди будуть доставлені, американці зможуть задовольнити другу за важливістю потребу України – батареї ППО Patriot і ракети для них.

ЗРК Patriot американського виробництва є найкращою системою протиповітряної оборони України. Його ракети з радіусом дії 144 км можуть надійно збивати всі, окрім найшвидших російських ракет, і знищувати російські військові літаки.

«Коли українські військово-повітряні сили збили 13 російських винищувачів-бомбардувальників за 13 днів минулого місяця, очевидно, що більшу частину пострілів здійснив ракетний комплект Patriot», – пише The Telegraph.

Видання зазначає, що в ідеалі, Україна мала б розмістити ракетний комплекс Patriot у кожному з шести найбільших міст країни, а також по одній батареї на східному і південному фронтах. Подвоєння або потроєння сил Patriot може допомогти українцям повернути контроль над повітрям над лінією фронту, а також змінити тривожну тенденцію до більш масштабних і кривавих російських ракетних ударів по українських містах.

Поповнивши артилерію та протиповітряну оборону України, США повинні допомогти одній з найкращих бригад української армії. 47-ма окрема механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, в тому числі танків М-1 Abrams і бойових машин М-2 Bradley. Армія США має тисячі старих M-1 і M-2 на складах. Вони потребують капітального ремонту перед відправкою в Україну, але мільярда доларів повинно вистачити на оплату робіт, а також на прискорену доставку.

Нагадаємо, українські оборонні підприємства прагнуть задовольнити найбільшу потребу армії, створюючи свої власні 155-міліметрові снаряди за стандартами НАТО. Їх потребують артилерійські системи, які поставляються західними партнерами України і саме цих снарядів відчайдушно не вистачає на фронті. Чиновник «Укроборонпрому» на умовах анонімності повідомив виданню, що виробництво 155-мм боєприпасів не розпочнеться «до другої половини цього року».

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Теги: Україна ЗСУ війна США системи ППО озброєння військова техніка боєприпаси

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