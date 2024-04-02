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Байден поспілкувався телефоном з лідером Китаю: про що говорили

Наталія Порощук
glavcom.ua
Байден поспілкувався телефоном з лідером Китаю: про що говорили
Джо Байден підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками
фото: comments.ua

Джо Байден говорив із Сі Цзіньпінем про важелі впливу Китаю на Росію в контексті війни в Україні

Президент США Джо Байден розмовляв телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова відбулася вперше після особистої зустрічі лідерів у Каліфорнії в листопаді минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Джо Байден говорив із Сі Цзіньпінем про важелі впливу Китаю на Росію та Іран в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході.

До того ж Президент США висловив занепокоєння з приводу поведінки Китаю в Південно-Китайському морі. Йдеться про нещодавню ситуацію, коли китайці обстріляли з водометів філіппінський суховантаж.

Видання зауважує, що Джо Байден підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками. Водночас обговорювали прогрес, досягнутий з листопада щодо заходів з обмеження і перекриття потоку деяких хімічних речовин для виготовлення синтетичних наркотиків.

Нагадаємо, що у листопаді Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Згодом стало відомо, що Китай не планує перевершити або замінити США. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом.

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Теги: США Джозеф Байден війна Китай телефон Україна Сі Цзіньпін

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