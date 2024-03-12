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Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
США передадуть Україні боєприпаси для Himars
фото з відкритих джерел

Серед нової військової допомоги від США – боєприпаси, ракети та протитанкові комплекси

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні. Про це повідомляє журналістка Politico Лару Селігман.

За даними Селігман, представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що до нового пакету допомоги ввійшли:

  • перехоплюючі зенітні ракети;
  • боєприпаси для Himars;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • 84 протитанкові комплекси.

Нагадаємо, Адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

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Теги: війна США зброя озброєння боєприпаси

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