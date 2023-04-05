Трамп-тарарам. Чому це шкідливо для України

Не все так просто, їхні видовища мають прямий стосунок і до нашого хліба

Трампа звинувачують у 30 порушеннях. Та головне з них – фінансові махінації з оплатою порнозірці за мовчанку. Така оплата не була би протизаконною, якби Трамп ті нещасні 130 тисяч доларів із власної кишені віддав порнозірці взамін за нерозголошення. Натомість він попросив юриста заплатити курві з власних збережень, а потім компенсував це грішми з виборчого фонду. Етика тут нікого не цікавить – лише фінансово-податкова прозорість.

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Закон не забороняє підозрюваним брати участь у виборах, тому Трамп лишиться кандидатом. Але – з ореолом «жертви репресій і розправ над опонентом». Парадоксально, та судова тяганина вигідна йому: він матиме сотні безкоштовних годин для піару. Вірогідність реваншу республіканців зростає. Розкол в американському суспільстві сягне апогею.

Що це може значити для нас:

Двопартійна підтримка України летить сторчголов. Основна частина американського суспільства перемкнеться на внутрішній серіял «хто з ким спав». Путін і Україна пересунуться на треті сходинки. Трампісти запустять наратив realpolitik: перемога над рф неможлива, потрібне рішення. Шаленої розкрутки набуде ідея домовитися на предмет повноцінно інтегрувати Україну в Захід за взірцем Південної Кореї: з довічним «перемир'ям» і демілітаризованою зоною з окупованими територіями.

Якби не наша повна залежність від союзників та передусім США, то ми на весь цей тарарам навколо Трампа дивились би з позиції хліба й видовищ.

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Проте – не все так просто, бо їхні видовища мають прямий стосунок і до нашого хліба, і до руського перегною. Чим більше Дональда в американському житті – тим менше часу стає в нас на вдале завершення війни.