Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Трамп-тарарам. Чому це шкідливо для України

glavcom.ua
Експрезидента США Трампа звинувачують у 30 порушеннях
фото з відкритих джерел

Не все так просто, їхні видовища мають прямий стосунок і до нашого хліба

Трампа звинувачують у 30 порушеннях. Та головне з них – фінансові махінації з оплатою порнозірці за мовчанку. Така оплата не була би протизаконною, якби Трамп ті нещасні 130 тисяч доларів із власної кишені віддав порнозірці взамін за нерозголошення. Натомість він попросив юриста заплатити курві з власних збережень, а потім компенсував це грішми з виборчого фонду. Етика тут нікого не цікавить – лише фінансово-податкова прозорість.

Закон не забороняє підозрюваним брати участь у виборах, тому Трамп лишиться кандидатом. Але – з ореолом «жертви репресій і розправ над опонентом». Парадоксально, та судова тяганина вигідна йому: він матиме сотні безкоштовних годин для піару. Вірогідність реваншу республіканців зростає. Розкол в американському суспільстві сягне апогею.

Що це може значити для нас:

  1. Двопартійна підтримка України летить сторчголов.
  2. Основна частина американського суспільства перемкнеться на внутрішній серіял «хто з ким спав».
  3. Путін і Україна пересунуться на треті сходинки.
  4. Трампісти запустять наратив realpolitik: перемога над рф неможлива, потрібне рішення.
  5. Шаленої розкрутки набуде ідея домовитися на предмет повноцінно інтегрувати Україну в Захід за взірцем Південної Кореї: з довічним «перемир'ям» і демілітаризованою зоною з окупованими територіями.

Якби не наша повна залежність від союзників та передусім США, то ми на весь цей тарарам навколо Трампа дивились би з позиції хліба й видовищ.

Проте – не все так просто, бо їхні видовища мають прямий стосунок і до нашого хліба, і до руського перегною. Чим більше Дональда в американському житті – тим менше часу стає в нас на вдале завершення війни.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
27 березня, 18:15
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20 березня, 17:27
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters
19 березня, 07:38
Конференція «Рятуємо життя» зібрала 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України
Великий бізнес Італії допоможе відбудовувати Україну після війни – заява компаній
18 березня, 14:37
Олексій Данілов не розуміє, про що можна говорити з Росією
Переговори з Росією. Секретар РНБО назвав єдину можливу умову
16 березня, 07:21
Тайвань показав, яке нове озброєння може застосувати проти КНР (фото)
Тайвань показав, яке нове озброєння може застосувати проти КНР (фото)
14 березня, 21:41
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
11 березня, 04:45
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
10 березня, 13:30
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
8 березня, 20:56

Остап Дроздов

Трамп-тарарам. Чому це шкідливо для України
Трамп-тарарам. Чому це шкідливо для України
Духовна деокупація України. Коли ми повністю виженемо РПЦ?
Духовна деокупація України. Коли ми повністю виженемо РПЦ?
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
Світ не дозволить Китаю загарбати Росію. Головна причина
Світ не дозволить Китаю загарбати Росію. Головна причина
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни
Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
54K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
30K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
29K
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
16K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту