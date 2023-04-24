Зеленський пояснив, чому зустрічався з прем’єркою Естонії у Житомирі (відео)

Володимир Зеленський: «Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!»

У місті Овручі Житомирської області до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні разом із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас були з робочим візитом у Житомирі. Про це він розповів у своєму вечірньоме відеозверненні.

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«Сьогодні найбільше уваги приділили оборонним питанням, і це зрозуміло. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Це стосується і гармат для нашої артилерії, і снарядів, і зброї для наших зенітників… Багато аспектів», – розповів він.

Сторони обговорили й рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації в інших партнерів у Євросоюзі.

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Зазначається, що Житомир був обраний майданчиком для переговорів невипадково. Саме у Житомирській області реалізовано проєкт відбудови, який дає Естонії першість. В місті Овручі Житомирської області до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії. Цей проєкт буде додатково розширений.

«Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці – поспілкуватися зі студентами університету. Класний університет – відчувається, що справді дбають про студентів. Дбають про Україну – з урахуванням того, як університет готує для країни різних фахівців», – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував кожному й кожній, хто був на зустрічі в політехніці, хто ставив питання і хто щиро реагував на відповіді.

«Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими. Також є рішення щодо освітньої інфраструктури – у нараді сьогодні взяв участь міністр освіти і науки. Звичайно, допоможемо нашим регіонам, і Житомирщині зокрема, зі шкільними автобусами», – додав він.

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Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація загалом. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність нашого державного кордону.

«І, до речі, хочу відзначити сьогодні наших воїнів-прикордонників – тих, хто разом з усіма силами оборони нашої держави захищає Україну на передовій. Є за що подякувати. Луганський і Краматорський прикордонні загони – дякую вам, воїни, за стійкість у Бахмуті! Луцький прикордонний загін – дякую вам, хлопці, за вашу силу на Авдіївському напрямку! Херсонський і Бердянський прикордонні загони – дякую за успішне виконання завдань на півдні нашої держави. Всі молодці! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую всім, хто допомагає Україні захищатися від російського зла», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.