США розповіли про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями

У США залишилося лише кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки

Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу.

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«Українські лідери вчора відвідали конференцію Пентагону з питань оборонної промисловості, щоб переконатися, що ми забезпечимо здорову оборонно-промислову базу та довгострокову підтримку безпеки», – зазначив Кірбі.

Кірбі висловив стурбованість Білого дому тим, що у США залишилося лише кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки.

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«Ми знаємо, що там (у Конгресі – ред.) є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через доволі екстремальну прикордонну політику, щодо якої президент висловився, що ми готові вести перемовини сумлінно, він вірить, що мають бути змінені імміграційна політика, а також зміни ресурсів, і він готовий вести цю розмову», – додав Кірбі.

На уточнююче запитання про гарантії продовження військових поставок Україні Кірбі відповів, що в Білому домі не можуть дати обіцянок, оскільки це все вирішується в Конгресі.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.