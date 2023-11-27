Негода в регіонах, потужний шторм у Криму: головне за ніч

У тимчасово окупованому Криму через шторм майже 500 тисяч жителів залишились без електроенергії

В Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди. У тимчасово окупованому Криму через шторм майже 500 тисяч жителів залишились без електроенергії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Негода в Україні

У понеділок, 27 листопада, школи Київщини та Одещини працюватимуть у дистанційному режимі. Про це повідомили очільники обласних адміністрацій.

На Київщині дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За прогнозами синоптиків, на Київщині погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

«Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!» – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що всі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також через негоду в Одеській та Миколаївській областях перекрили ще декілька ділянок доріг.

Стало відомо, коли Сенат США проголосує за допомогу Україні

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня. Про це повідомлє Politico.

Шумер закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями для досягнення консенсусу щодо важливих заходів щодо посилення кордону з Мексикою. Раніше Майк Джонсон, спікер Палати представників з республіканської партії, висловлював намір об'єднати фінансування України з механізмами безпеки на кордоні.

Шумер підтвердив, що вимоги республіканців стосовно заходів безпеки на кордоні є «найбільшою перешкодою» для виділення коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

«Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості», – зазначив Шумер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що його фракція, яка складається з 51 члена, «готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду», але попередив: якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може «поставити під загрозу» весь законопроєкт.

Потужний шторм у Криму

У тимчасово окупованому Криму через шторм майже 500 тисяч жителів залишились без електроенергії. Про це повідомляє окупаційний радник глави Криму Олег Крючков в Telegram.

«Відключені лінії електропередачі 10кВ - 166, ТП-1185, 0.4-365, населення - 498 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

Серед найбільш постраждалих районів півострова – Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський, Ленінський.

Окупаційний губернатор Севастополя заявив, що під час сильного вітру 3 людини отримали поранення. За його словами, через негоду впали 63 дерева, 3 рекламні щити, пошкоджено покрівлі 20 будинків, фасади 3 будівель, 17 транспортних засобів. Він також додав, що пік шторму ще попереду.

Ізраїль звільнив десятки неповнолітніх палестинців

Ізраїль звільнив 39 палестинців із в'язниць у рамках угоди про обмін заручниками з ХАМАС. Зазначається, що майже всі звільнені були неповнолітніми. Про це повідомляє NBC News.

Ізраїльська пенітенціарна служба повідомила про звільнення 39 палестинців. Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що допоміг звільнити 19 з них.

Зокрема речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі повідомив, що майже всі в'язні, яких сьогодні звільнили, були дітьми. Ізраїльська влада поки не оприлюднила інформацію про особи чи вік звільнених ув'язнених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену

Військово-морські сили США звільнили танкер, що був захоплений озброєними людьми в Аденській затоці на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, що перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками.

Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Повідомляється. що ц сталося після захоплення пов’язаного із Ізраїлем вантажного судна Galaxy Leader єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.