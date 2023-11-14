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Пентагон попри санції закуповував російську нафту – The Washington Post

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон попри санції закуповував російську нафту – The Washington Post
Маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ
фото з відкритих джерел

Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції

Російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький нафтопереробний завод. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, попри міжнародні санкції. Про це повідомляє The Washington Post.

«Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції», – ідеться в матеріалі.

Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.

Видання пише, що точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням безлічі інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут з Росії перемаркований як такий, що прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.

Пентагон відреагував

Пентагон підписав з грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на суму у майже $1 млрд відтоді, як заборона США набула чинності в березні минулого року.

Згідно зі звітами про відвантаження, з лютого понад $1 млн барелів авіагасу від Motor Oil Hellas також було надіслано державним і корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що йому невідомо про те, що паливо з Росії прямує до його грецького постачальника.

Агентство вважає, що його підрядники, зокрема Motor Oil Hellas, «несуть відповідальність за забезпечення дотримання застосовних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією і російськими компаніями» і «повинні підтвердити своє дотримання таких законів і правил у рамках процесу придбання».

Згідно із санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо. Грецький нафтопереробний завод не може цього зробити.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні $60 за барель для російської нафти.

До слова, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.

Теги: бензин війна санкції США

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