Пентагон попри санції закуповував російську нафту – The Washington Post

Маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ

Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції

Російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький нафтопереробний завод. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, попри міжнародні санкції. Про це повідомляє The Washington Post.

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«Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції», – ідеться в матеріалі.

Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.

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Видання пише, що точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням безлічі інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут з Росії перемаркований як такий, що прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.

Пентагон відреагував

Пентагон підписав з грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на суму у майже $1 млрд відтоді, як заборона США набула чинності в березні минулого року.

Згідно зі звітами про відвантаження, з лютого понад $1 млн барелів авіагасу від Motor Oil Hellas також було надіслано державним і корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

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Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що йому невідомо про те, що паливо з Росії прямує до його грецького постачальника.

Агентство вважає, що його підрядники, зокрема Motor Oil Hellas, «несуть відповідальність за забезпечення дотримання застосовних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією і російськими компаніями» і «повинні підтвердити своє дотримання таких законів і правил у рамках процесу придбання».

Згідно із санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо. Грецький нафтопереробний завод не може цього зробити.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні $60 за барель для російської нафти.

До слова, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.