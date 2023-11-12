У чому зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна може стати вирішальною: які теми будуть підніматися

Зустріч здатна зняти низку питань з порядку денного, суттєво знизити зовнішньополітичну напругу між Вашингтоном та Пекіном

Президент США Джо Байден та лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін можуть провести зустріч у Сан-Франциско 15 листопада на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Вона відбудеться на тлі повідомлень, що КНР, Північна Корея та Росія посилюють співпрацю, у тому числі у військово-технічній сфері. А також інформації, що США та Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Чого чекати від зустрічі Байдена та Сі? Портал «Коментарі» із цим питанням звернувся до експертів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика» аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич вважає, що дана зустріч дасть початок офіційному формуванню двополярного світу.

«Станом на сьогодні у США та КНР є кілька точок протиріч. І питання торгівлі, і судноплавства, і технологічної конкуренції, яка переростає у війну за технології. І забезпечення глобального світу. Що не виключає локальних конфліктів, але не доводячи ситуацію до Третьої світової війни. Не загрожуючи глобальному продовольчому ринку», – зазначає експерт. На його думку, всі ці моменти обговорюватимуться. Як і українське питання. Що є цілком логічним, оскільки США мають вплив на Україну, а Китай – на Росію, пояснює Ігор Тишкевич. «Чекати на ухвалення якихось швидких домовленостей навряд чи варто, – каже він. – Але ця зустріч здатна зняти низку питань з порядку денного, суттєво знизити зовнішньополітичну напругу між Вашингтоном та Пекіном. При цьому не ставши зустріччю, після якої остаточно сформується нова світова система».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На даному етапі чаші ваг США та КНР – врівноважені Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок розмірковує так:

«Якщо зустріч, анонсована спершу у низці ЗМІ, а потім і прес-службою Білого дому, відбудеться, вона стане проміжним етапом на шляху до досягнення певних домовленостей. Тих, які можуть бути в найближчому майбутньому реалізовані шляхом підписання міжурядових або міжвідомчих угод між Китаєм та США».

Валерій Клочок припускає, що мова, швидше за все, піде про комунікацію у військовому плані (у тому числі військово-технічному, обмін інформацією) та торговельно-економічному. Якщо таке станеться, це вкаже на те, що найближчі 5-10 років між цими глобальними гравцями будуть більш-менш стабільні стосунки, наголошує експерт.

«На даному етапі шальки терезів США та КНР – врівноважені. І Пекін із Вашингтоном розуміють важливість утримати цю рівновагу. У тому числі через призму вирішення загальносвітових проблем. На Близькому Сході (війна між Ізраїлем та ХАМАС), у Східній Азії (активізація Північної Кореї), у Південно-Китайському морі, фактор Тайваню, українське питання, економічні проблеми. Все це, думаю, обговорюватиметься, а потім фіксуватиметься у низці угод», – зазначає експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він вважає, що російсько-українська війна точно зачіпатиметься під час усіх цих обговорень. Але не як основне питання. Просто – одним із...

«Зустріч лідерів США та КНР може стати вирішальною у глобальному сенсі, – упевнений Валерій Клочок. — У ракурсі припинення воєн, посилення світової системи безпеки. Сподіваємось, що Китай серйозно вплине на можливість Росії вести війну проти України. Нехай не прямо – дипломатичним шляхом, але – торговельно-економічним. Зменшуючи поставки в РФ товарів подвійного призначення, співробітництво в оборонній сфері тощо».