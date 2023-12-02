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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
РФ підняла в небо МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 12:09 в усій Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідлмляють про зліт ворожого винищувача МіГ-31К над територією РФ.

Українцям слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – закликали Повітряни сили ЗСУ.

Мапа тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, що триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

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Теги: тривога Україна небезпека російська ракета

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