Демограф спрогнозував, скільки українців залишиться після закінчення війни

Чисельність населення України у 2040 році може знизитися до 22-23,7 млн

Якщо війна в Україні завершиться у 2027 році, то чисельність населення у 2040 році сягне 23,7 млн осіб. Якщо ж бойові дії триватимуть до 2030 року – українців залишиться близько 22 млн. Такий прогноз озвучив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун у коментарі для ТСН.ua, передає «Главком».

«Якщо війна закінчиться 2027 року, то у 2040 році чисельність населення в Україні становитиме 23,7 млн мешканців, а якщо війна закінчиться у 2030 році, то у 2040 році нас буде 22 млн. Але, нагадаю, що це лише по підконтрольній території», – пояснив Гладун.

На уточнення, чи справді різниця у 1,7 млн залежить лише від тривалості війни, демограф відповів ствердно: «Так, тому що війна закінчиться на три роки пізніше. В цей період народжуваність підвищуватися не буде, смертність буде на вищому рівні, плюс міграція – менше повернеться людей з-за кордону після 2030 року. Існує загальна закономірність, що чим довше триває війна, тим менше людей повертається з-за кордону у свою країну. Ці три чинники значно вплинуть на те, що за цим варіантом прогнозу чисельність населення буде меншою».

Водночас прогноз демографа стосується лише підконтрольної території України, тому що наразі оцінити чисельність населення на непідконтрольній Україні території практично неможливо: «При підготовці прогнозу ми використовували актуальні мапи, вивчали ситуацію на лінії розмежування станом на 1 січня 2025 року. І відповідно до цього робили свої оцінки, з урахуванням наявної інформації, яку маємо щодо чисельності населення України по підконтрольній території».

Олександр Гладун наголосив, що прогноз охоплює лише підконтрольну територію України, оскільки саме така інформація необхідна для ухвалення рішень органами влади:«Ще одна причина, чому ми зробили такий прогноз по підконтрольній території, тому що дуже часто до нас звертаються різні міністерства, відомства, навіть Верховна Рада з проханням надати інформацію щодо демографічної ситуації. Зараз українська влада не може впливати на непідконтрольну територію, і для ухвалення рішень їй потрібна інформація по тій території, на яку вона може впливати і де здійснює свою діяльність. Ці два чинники обумовили те, що ми перейшли до прогнозів лише по підконтрольній території. І ймовірно, що до повномасштабного звільнення країни від окупантів, так і будемо робити подальші прогнози».

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