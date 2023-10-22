ЦАХАЛ пообіцяв увійти в Сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю увійде до Гази і зважатиме на події, які сталися 7 жовтня

ЦАХАЛ обіцяє розпочати операцію зі знищення бойовиків ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю пообіляла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС. Про це пише CNN.

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«Ми зайдемо в Сектор Гази. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАСу», – заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві.

Він заявив, що коли ЦАХАЛ увійде до Гази, то вони «зважатимуть на події, які сталися 7 жовтня», коли ХАМАС напав на Ізраїль.

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«Усі можливості ЦАХАЛу будуть із вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості», – сказав Галеві, звертаючись до Армії оборони.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан запевнив, що Ізраїль не зацікавлений у окупації Гази.

Раніше Джо Байден, відповідаючи на запитання телекомпанії CBS про можливу окупацію Ізраїлем Гази, сказав, що вона була б великою помилкою. При цьому Байден вважає, що ХАМАС, що базується в Газі, повинен бути знищений.

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції.

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7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.