ЦАХАЛ ударив по мечеті, щоб запобігти терористичній атаці

Удар завдано по мечеті Аль-Ансар у місті Дженін

Армія оборони Ізраїлю вважає, що мечеть використовували для планування атак

Ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар на Західному березі річки Йордан. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією військових Ізраїлю під мечеттю в місті Дженін на Західному березі річки Йордан був терористичний осередок бойовиків ХАМАС та «Ісламського джихаду», які готувалися вчинити теракт найближчим часом.

У заяві також йдеться про те, що бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду відповідальні за терористичні атаки за останні кілька місяців і планують нову, неминучу атаку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мечеть використовувалася терористами як командний центр для планування атак та база для їх виконання», – повідомили ізраїльські військові.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції.

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.