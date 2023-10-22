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США відреагували на удар Росії по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США відреагували на удар Росії по терміналу «Нової пошти» на Харківщині
Брінк заявила, що Росія «нехтує життям» мирних жителів України
фото з відкритих джерел

 Бріджит Брінк: «Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ»

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар російських загарбників по терміналу «Нової пошти», що розташований поблизу Харкова у селі Коротич. Своє обурення пані посол висловила у соцмережі Х (колишньому Твіттері).

Брінк заявила, що Росія «нехтує життям» мирних жителів України.

«Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя шістьох людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ», – написала Брінк.

Дипломатка додала, що Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути РФ до відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

 

Теги: росія обстріл Бріджит Брінк Харківщина Нова пошта США

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