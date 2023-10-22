США відреагували на удар Росії по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Бріджит Брінк: «Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ»

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар російських загарбників по терміналу «Нової пошти», що розташований поблизу Харкова у селі Коротич. Своє обурення пані посол висловила у соцмережі Х (колишньому Твіттері).

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Брінк заявила, що Росія «нехтує життям» мирних жителів України.

«Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя шістьох людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ», – написала Брінк.

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Дипломатка додала, що Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути РФ до відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

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Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.