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США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
фото з відкритих джерел

Касетні боєприпаси, які США постачають Україні, перевірені на ефективність та розроблені таким чином, щоби максимально зменшити потенційне неспрацювання вибухових зарядів

Сполучені Штати Америки передали Україні ефективні касетні боєприпаси для ураження піхоти й техніки окупантів, вони мають незначний відсоток відмов та практично не сприяють мінному забрудненню територій – на відміну від російських. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США посол Роберт Вуд.

«За належного використання проти військових цілей касетні боєприпаси є ефективним інструментом на полі бою для ураження піхоти, включно з укріпленими позиціями, а також проти легкоброньованих мобільних сил, що відповідає ситуації на місцях в Україні»,- зауважив представник США.

Він підкреслив, що касетні боєприпаси, які Сполучені Штати постачають Україні, перевірені на ефективність та розроблені таким чином, щоби максимально зменшити потенційне неспрацювання вибухових зарядів.

Водночас представник американської місії при ООН звернув увагу, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну застосовувала касетні боєприпаси, які мали надзвичайно високий рівень відмов.

Як повідомлялося, Російська Федерація запросила проведення 12 вересня засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: росія посол боєприпаси Радбез ООН ООН США

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