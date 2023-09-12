ЗСУ відбили атаки противника на двох напрямках – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області

На Бахмутському напрямку

Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ уражено два артилерійських засоби, один склад боєприпасів, один пункт управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Нагадаємо, бійці Державної прикордонної служби України показали, як з мінометів знищили сховище боєприпасів ворога на Куп’янському напрямку.