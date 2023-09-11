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Росія скликає Радбез ООН через допомогу Заходу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скликає Радбез ООН через допомогу Заходу Україні
фото: dw.com

Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом

Російська Федерація запросила проведення 12 вересня засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Раніше РФ кілька разів виносила це питання в Радбезі ООН, проте піддавалася гострій критиці з боку більшості країн-членів, оскільки сама отримує зброю з Ірану та Північної Кореї, порушуючи резолюції РБ ООН, які забороняють такі операції з цими країнами.

Заступник речника Генсека ООН Фархан Ган ухилився від відповіді на прохання прокоментувати «пародійну позицію» РФ, яка на засіданнях Радбезу «засуджує Захід у допомозі Україні, а сама випрошує зброю в Північної Кореї».

«Це справа Ради Безпеки ООН – визначати порядок денний своїх засідань», – сказав він.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до «зернової угоди».

Триває 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131. 

Теги: ООН Радбез ООН росія війна

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