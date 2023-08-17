The Washington Post: Росія хоче створити 6000 дронів до 2025 року

Команді російських інженерів доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, щоб в рази збільшити виробництво безпілотників

Москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах. До літа 2025 року Росія хоче створити до 6000 безпілотників. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на витік із секретних документів.

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За даними видання, інженери колись жвавого промислового центру в глибині Росії були зайняті плануванням. Команді було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.

Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник ФСБ Росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони були «човнами», їхня вибухівка - "бамперами", а Іран – країна, яка таємно надає технічну допомогу, називалася «Ірландією» або «Білоруссю».

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Угода Росії з Іраном про продаж зброї на мільярд доларів була укладена в листопаді в Татарстані. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в Росії 6000 безпілотників. Цього буде цілком достатньо, щоб усунути хронічну нестачу російській армії безпілотних літальних апаратів на передовій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія різко збільшила темп виробництва дронів. Окупанти терміново налагоджують виробництво безпілотників, бо бояться, що санкції проти Ірану вплинуть на поставку дронів у РФ.

До слова, незважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України. Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану.