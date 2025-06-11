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Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичні патрульні завадили жінці, яка намагалася вчинити самогубство
Напарники Максим Костючина та Дмитро Михайлов прибули за вказаною адресою, аби не допустити непоправного
фото: Патрульна поліція Києва

Поліцейські, що прибули на виклик, виявили у помешканні жінку, яка дійсно намагалася завдати собі шкоди

У Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка, за попередніми даними, намагалася вкоротити собі віку. Інцидент стався в Оболонському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульних Києва

Зазначається, що заявник повідомив патрульним про намір його знайомої вкоротити собі віку.

«Напарники Максим Костючина та Дмитро Михайлов прибули за вказаною адресою, аби не допустити непоправного. У помешканні поліцейські виявили жінку, яка дійсно намагалася завдати собі шкоди», – йдеться у повідомленні.  

Патрульні встигли вчасно втрутитися – вони схопили жінку та перемістили її в безпечне місце.

«Після цього інспектори змогли знайти потрібні слова, щоб заспокоїти жінку, й передали її бригаді медиків для подальшої допомоги. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Наразі триває перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події», – зазначили в патрульній поліції.

Відео із врятуванням жінки

Нагадаємо, 5 червня у Києві чоловік намагався здійснити самогубство на Пішохідному мосту через Дніпро. Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила і намагався стрибнути. І йому це вдалося б, якби не дії патрульних.

Також патрульні запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці. Інцидент стався пізно ввечері 20 травня. Хлопець висловлював бажання покінчити з життям, але патрульним вдалося його переконати не робити непоправних вчинків. У результаті чоловік зліз з перил, і його відвели в безпечне місце.

5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка. Інцидент трапився на вулиці Ревуцького. За даними джерел, жінка стрибнула з 13 поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Раніше чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні у Києві. Муніципальній охороні разом із медперсоналом лікарні вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

Теги: самогубство Київ поліція жінка

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