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Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)
фото: Суспільне

Ткаченко повідомив, що інформація про знахідку не відповідає дійсності

Увечері 27 травня міський голова Віталій Кличка повідомив, що в Дарницькому районі Києва виявили вибухонебезпечний предмет у дворі одного з будинків, передає «Главком».

Мер столиці Кличко повідомив, що на місце події прямують піротехніки, а медики вже чергують.

Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено) фото 1

Згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що повідомлення про вибухівку не відповідає дійсності. На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.

Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено) фото 2

Нагадаємо, 26 травня, на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт  було виявлено вибухонебезпечний предмет. 

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Теги: Київ вибухівка

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