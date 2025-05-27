Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)

Ткаченко повідомив, що інформація про знахідку не відповідає дійсності

Увечері 27 травня міський голова Віталій Кличка повідомив, що в Дарницькому районі Києва виявили вибухонебезпечний предмет у дворі одного з будинків, передає «Главком».

Мер столиці Кличко повідомив, що на місце події прямують піротехніки, а медики вже чергують.

Згодом очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що повідомлення про вибухівку не відповідає дійсності. На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.

Нагадаємо, 26 травня, на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет.