Прем'єр Угорщини розвінчав міф про дешевий російський газ

Петер Мадяр звинуватив попередній уряд Віктора Орбана в поширенні неправдивих тверджень про вигідність закупівель газу з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що російський природний газ більше не забезпечує країні економічних переваг порівняно з іншими державами Європейського Союзу. За його словами, попередній уряд Віктора Орбана роками переконував угорців у вигідності енергетичної співпраці з Москвою, хоча вартість газу фактично залежить від біржових котирувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорське видання Szeretlek Magyarország.

Відповідну заяву Мадяр зробив під час телефонного інтерв'ю телеканалу ATV після візиту до Берліна, де провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Що б не брехав попередній уряд, дешевого російського газу більше немає», – наголосив угорський прем'єр.

За словами Мадяра, ціни на природний газ визначаються біржовими котируваннями, тому російські енергоносії більше не забезпечують Угорщині економічної переваги, про яку раніше заявляв уряд Орбана.

Прем'єр зазначив, що за таких обставин Будапешт повинен переглянути енергетичну політику та забезпечити стабільне постачання газу з максимальної кількості джерел. Угорщина має газопровідні з'єднання майже з усіма сусідніми державами, тому пошук альтернативних маршрутів не становить значної технічної проблеми.

Водночас ключовим чинником залишається вартість транспортування енергоносіїв, оскільки транзитні тарифи безпосередньо впливають на кінцеву ціну газу. На думку Мадяра, диверсифікація постачання посилить переговорні позиції Будапешта та дозволить домагатися вигідніших умов від постачальників.

Окремо прем'єр повідомив, що під час переговорів у Берліні Німеччина запропонувала Угорщині скористатися логістичними можливостями для отримання скрапленого природного газу (СПГ).

Мадяр наголосив, що енергетична політика уряду повинна ґрунтуватися на двох критеріях – економічній вигідності та безпеці постачання. Саме за цими показниками необхідно оцінювати майбутні газові контракти.

Під час виступу в Берліні угорський прем'єр також звернув увагу на економічні проблеми Європи. За його словами, наслідки війни, енергетична криза, міграційний тиск і внутрішні суперечності ЄС негативно впливають на конкурентоспроможність європейської економіки.

«Тим часом європейська промисловість іде. Тим часом ми платимо найвищі ціни на енергоносії. Тим часом світ проходить повз нас», – заявив Мадяр.

Він закликав європейські уряди зосередитися на практичних рішеннях для зменшення витрат підприємств і домогосподарств та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сторони також обговорили майбутній семирічний бюджет Європейського Союзу. Мадяр визнав наявність розбіжностей, зокрема щодо фінансування сільського господарства та регіонального розвитку. Угорщина наполягає на збереженні традиційних програм підтримки, тоді як Німеччина виступає за їх перегляд.

Попри суперечності, угорський прем'єр наголосив на зацікавленості Будапешта та Берліна в розвитку економічної співпраці й пошуку спільних рішень для подолання європейських викликів.

Як повідомляв «Главком», Рада Європейського Союзу затвердила поетапну відмову від російського газу. Повна заборона імпорту російського СПГ має запрацювати з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу – з 30 вересня того ж року.