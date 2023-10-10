Кірбі розплакався, коментуючи події в Ізраїлі (відео)

Американському чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених в Ізраїлі

Представник Білого дому не стримав сліз під час спілкування з представниками преси

Коментуючи події в Ізраїлі та звірства бойовиків угруповання ХАМАС, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі не зміг стримати емоції. Це видно із оприлюдненого відео промови Кірбі.

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Представник Білого дому не стримав сліз під час спілкування з представниками преси після питання про кадри з постраждалими через несподівану атаку ХАМАС на Ізраїль.

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«Я... перепрошую... Це дуже... вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення... на людські жертви. Це люди», – сказав він.

Американському чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених. «Вони члени сім'ї, друзі, улюблені люди, двоюрідні брати, брати, сестри. Так, це складно, і я перепрошую», – сказав Кірбі представник Білого дому крізь сльози.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Як повідомлялося, ХАМАС обіцяє страчувати цивільних заручників у відповідь на удари по Газі.

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