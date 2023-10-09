Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю – розвідка
За даними ГУР, росіяни хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї
Головне управління розвідки України заявило, що спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході й хоче використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації. Про це йдеться в повідомленні пресслужби.
Розвідники розповіли, що ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах Євросоюзу.
За даними ГУР, росіяни хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї для бойовиків на регулярній основі. У межах цієї кампанії вони мають стати основою для низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ, заявили в розвідці.
Для переконливості, за словами ГУР, російські спецслужби хочуть використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
«Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів», – заявили там.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Зазначимо, сигнали тривоги про ракетний обстріл знову звучать у різних точках Ізраїлю, у тому числі в Тель-Авіві, Єрусалимі, Мевасерет Ціоні, Рішон ле-Ціоні, центральному районі Шфели та містах навколо Сектору Газа.
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