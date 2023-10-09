Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю – розвідка

За даними ГУР, росіяни хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї

Головне управління розвідки України заявило, що спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході й хоче використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації. Про це йдеться в повідомленні пресслужби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідники розповіли, що ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах Євросоюзу.

За даними ГУР, росіяни хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї для бойовиків на регулярній основі. У межах цієї кампанії вони мають стати основою для низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ, заявили в розвідці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для переконливості, за словами ГУР, російські спецслужби хочуть використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

«Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів», – заявили там.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, сигнали тривоги про ракетний обстріл знову звучать у різних точках Ізраїлю, у тому числі в Тель-Авіві, Єрусалимі, Мевасерет Ціоні, Рішон ле-Ціоні, центральному районі Шфели та містах навколо Сектору Газа.