Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході
На думку Зеленського, щоб припинити конфлікт на Близькому Сході треба знайти шлях для звільнення заручників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський наголосив, що програш Росії – це безпека кожної нації, яка звикла до своєї свободи

Щоб припинити чергове загострення в Ізраїлі треба знайти шлях для звільнення заручників. Крім того, слід докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити нових криз та досягти програшу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Кримської платформи.

«Я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів заради збереження житів цивільних, де б вони не жили та стабілізацію усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Близькому Сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заручників», – сказав глава України.

Крім того, Зеленський наголосив, що програш Росії – це безпека кожної нації, яка звикла до своєї свободи та звикла покладатися на те, що світ не місце для агресора.

«Ми маємо дбати всі разом, щоб у світі не вибухали ще й нові кризи. Зокрема, продовольча, енергетична чи міграційна. І щоб наявні протистояння не ширилися тими чи іншими регіонами. З цієї точки зору великі ризики несе спалах жорстокості на Близькому Сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені цим спалахом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна уникнути», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом.

До слова, в Ізраїлі не будуть припиняти вогонь по бойовиках Сектора Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення заручників.

Читайте також: Війна Ізраїлю та Палестини. Які наслідки будуть для України?
Теги: Володимир Зеленський війна Ізраїль заручники росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
20 жовтня, 19:06
Уночі в українських містах лунали вибухи
Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч
16 жовтня, 07:14
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище на Одещині
Ракетна атака на південь і удар дронами по Нікополю: яка ситуація в регіонах
7 жовтня, 11:09
Росія вночі атакувала дронами Одещину та Миколаївщину: Кім розповів деталі обстрілу
Росія вночі атакувала дронами Одещину та Миколаївщину: Кім розповів деталі обстрілу
3 жовтня, 08:35
Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі 
У Києві стартує Рада ЄС із закордонних справ
2 жовтня, 10:44
Спецоперація зі звільнення військових відбулася вночі
«Ангели» провели спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео)
30 вересня, 08:19
Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії
США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь
25 вересня, 17:28
Росія зруйнувала морвокзал та готель в Одесі
11 поранених у Херсоні та атака на Одесу: яка ситуація в регіонах
25 вересня, 10:09
Росіяни продовжують атаки на Зміїний
Окупанти скинули керовані авіабомби у напрямку Зміїного
24 вересня, 16:59

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5909
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту