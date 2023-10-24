Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході

На думку Зеленського, щоб припинити конфлікт на Близькому Сході треба знайти шлях для звільнення заручників

Зеленський наголосив, що програш Росії – це безпека кожної нації, яка звикла до своєї свободи

Щоб припинити чергове загострення в Ізраїлі треба знайти шлях для звільнення заручників. Крім того, слід докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити нових криз та досягти програшу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Кримської платформи.

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«Я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів заради збереження житів цивільних, де б вони не жили та стабілізацію усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Близькому Сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заручників», – сказав глава України.

Крім того, Зеленський наголосив, що програш Росії – це безпека кожної нації, яка звикла до своєї свободи та звикла покладатися на те, що світ не місце для агресора.

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«Ми маємо дбати всі разом, щоб у світі не вибухали ще й нові кризи. Зокрема, продовольча, енергетична чи міграційна. І щоб наявні протистояння не ширилися тими чи іншими регіонами. З цієї точки зору великі ризики несе спалах жорстокості на Близькому Сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені цим спалахом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна уникнути», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом.

До слова, в Ізраїлі не будуть припиняти вогонь по бойовиках Сектора Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення заручників.