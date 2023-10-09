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Михайло Басараб Політолог

Інформаційна війна. Як українці несвідомо допомагають Росії

glavcom.ua
Росія намагається перехопити ініціативу в інформаційному просторі
фото з відкритих джерел

Памʼятайте, що на нашому боці воюють як євреї, так і мусульмани

Тільки-но сказав своїм, що зараз Трамп заявить: «поки Байден допомагає Україні, ісламський тероризм знову підняв голову». Помилився. Трампа випередив Мєдвєдєв.

Ця російська рамка читалася одразу. І це все відкриває Кремлю поле для маневру. Бо у Путіна на цей випадок знайдуться ісламські «терористи» на своїй території, і він вже одного разу такий ґешефт провернув. Наслідки цього «перезавантаження відносин» Захід відригує досі. Разом з нами.

І це усе, шановні, черговий приклад все ще серйозної потуги новітньої Осі Зла на напрямках ІПСО і політичної розвідки.

Ви тільки подивіться на те, як їм в одну мить вдається мобілізувати на свою користь весь ісламський світ. І хто це робить? Росія, яка послідовно пресує мусульман на своїй території, і Іран, для якого мусульмани-суніти мабуть не менші вороги, ніж США.

Вісь Зла значно поступається в технологіях і озброєнні, але вони дуже добре уміють впливати на емоції та свідомість. Це значно небезпечніша зброя, аніж снаряди і ракети.

Росія провадить потужну інформаційно-психологічну спецоперацію, завданням якої є розкручувати одночасно антиізраїльські і антиісламські настрої. І Україна один з головних майданчиків, на якому це ІПСО реалізується. Нас провокують на ту чи іншу хвилю, а далі наші емоційні реакції демонструють відповідним аудиторіям.

Це вже має негативні наслідки для нас.

Дуже хотілося б розуму нам усім і політичної мудрості.

Мав сьогодні цілу низку розмов на цю тему з людьми з-за меж України. Неможливо дивитися, як ми самі підкидаємо дрова у вогнище російської спецоперації.

Будь-ласка, натисніть на гальма, присядьте, подумайте перед тим, як щось публічно видавати. Особливо це стосується тих органів та інституцій, від кого не вимагається зовнішньополітичних заяв. Памʼятайте, що на нашому боці воюють як євреї, так і мусульмани.

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Джерело
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Теги: Ізраїль українці інформаційна війна росія мусульмани

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Михайло Басараб

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