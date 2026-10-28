США залишили Швейцарію без Patriot попри аванс у $1,2 млрд

Швейцарія замовила п'ять комплексів Patriot, однак через зміну пріоритетів США їх постачання затримується на роки

Тепер Швейцарія може чекати на комплекси ще сім років і сподівається повернути хоча б частину грошей

США перенаправили Німеччині системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше замовила Швейцарія. Попри авансовий платіж у понад $1,2 млрд, Берн не отримає комплекси у заплановані терміни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на швейцарське видання Swissinfo.

За словами посадовця, Вашингтон змінив пріоритети постачання озброєння. Системи Patriot, призначені для Швейцарії, вирішили передати Німеччині.

У результаті Берн зіткнувся із затримкою постачання на п'ять-сім років. При цьому країна вже перерахувала США понад 1 млрд швейцарських франків, що еквівалентно більш ніж $1,2 млрд.

«Поки що ми залишимося ні з чим, але принаймні повернемо частину авансових платежів, якщо не всі», – заявив Логер.

Водночас точних термінів повернення коштів наразі немає.

Швейцарія шукає заміну американським Patriot

Спочатку Берн замовив п'ять вогневих установок Patriot. Однак через затримки та можливе подорожчання закупівлі швейцарська влада розглядає альтернативні системи протиповітряної оборони.

За словами Логера, якщо кількість замовлених комплексів скоротиться, виникне питання, чи матиме така закупівля військовий сенс.

28 жовтня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що розглядатиме ізраїльську систему Barak MX та французьку SAMP/T NG як додаткові засоби протиповітряної оборони великої дальності.

Водночас уряд поки не планує остаточно відмовлятися від Patriot без наявності альтернативи.

Берн хоче змінити правила закупівель зброї у США

Після проблем із постачанням Patriot та винищувачів F-35 Швейцарія також переглядає підхід до американських оборонних контрактів.

Наразі закупівлі відбуваються переважно через урядову програму Foreign Military Sales. Однак вона залишає покупцям обмежені можливості оскаржувати зміну цін або вимагати компенсації за затримки.