Берлінська заявила, що КБ «Луч» не хоче ділитися інформацією для масштабування засобів із збиття ворожих дронів

Берлінська: Там (КБ «Луч») є засоби, котрі можуть дуже ефективно збивати ті повітряні загрози, які перед нами стоять

Марія Берлінська заявила, що КБ «Луч» володіє ефективними розробками, здатними збивати повітряні загрози, проте не збільшує обсяги випуску

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська звернулася до військово-політичного керівництва України із закликом звернути увагу на діяльність конструкторського бюро «Луч». Про це пише «Главком».

За словами Берлінської, підприємство володіє ефективними розробками, здатними збивати актуальні повітряні загрози, проте відмовляється масштабувати їхнє виробництво чи передавати документацію іншим вітчизняним виробникам.

Берлінська підкреслила, що наявні законодавчі механізми дозволяють передавати ліцензії та технології іншим компаніям у разі спроможності останніх випускати необхідні обсяги продукції.

Водночас, за її твердженням, приватні бізнес-інтереси та пов'язані з ними ланцюги постачання за участю окремих представників силових структур стримують процес нарощування випуску критично важливого озброєння для захисту українських міст.

Берлінська закликала владу надати готовим до співпраці підприємствам доступ до технологій задля посилення оборонних спроможностей країни.

Раніше керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що дроновий терор Російської Федерації з часом лише буде наростати. За її словами, ворог намагатиметься перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які розташовані за сотні кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення.

«Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони – це не правда. А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Але в нас ще є час підготуватися», – каже вона.